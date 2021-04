Wenig Bewegungsfreiheit und täglich Tests in Tokio

Alle im Sommer an den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio teilnehmenden Personen werden wenig Bewegungsfreiheit vorfinden und sich an strikte Regeln halten müssen. Darauf verständigten sich das Internationale Olympische Komitee, das Internationale Paralympische Komitee, Organisatoren, Regierung und Stadtpolitik am Mittwoch. Höchste Priorität habe wegen der anhaltenden Corona-Pandemie die Sicherheit aller Beteiligten, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.