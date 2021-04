Horner: „Hamilton machte fundamentalen Fehler“

Nächster Red-Bull-Angriff auf Mercedes in Portimao am Sonntag! Teamchef Christian Horner ist überzeugt, dass die Fehlerquote bei Lewis Hamilton durch die starke Red-Bull-Performance großer wird. „Wir werden weiterhin versuchen, auf Lewis bei seiner Titelverteidigung so viel Druck wie möglich auszuüben. Er hat einen fundamentalen Fehler gemacht“, erinnerte der Brite nochmals an den Fast-Ausfall des Rekordweltmeisters in Imola.