Jugendlicher ballert mit Waffe herum - Großeinsatz

Dienstagnacht in Wien-Floridsdorf: Mehrere Schüsse lassen Bewohner der Grellgasse aufschrecken. Sofort wird ein Großeinsatz der Polizei ausgelöst, eine Gruppe Jugendlicher flüchtet in ein nahe gelegenes Waldstück. Wenig später konnten die Verdächtigen festgenommen werden. Ein 19-Jähriger hatte mit einer Schreckschusspistole in die Luft geballert.