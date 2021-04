„Saisonale“ Coronaviren schützen vor Covid-19

Daraus sei die Hypothese entstanden, dass mit Kindern in Verbindung stehende Infektionen, also zum Beispiel eine Erkältung, mit denen Eltern oder Lehrpersonal oft angesteckt werden, einen schützenden Effekt vor Covid-19 haben könnte. Die mögliche Kreuz-Immunität HCoV-OC43/SARS-CoV-2 könnte auch für die Impfstoffforschung interessant sein.

Die bisher in Europa und den USA zugelassenen Covid-19-Vakzine haben ausschließlich das Spike-Protein an der Virusoberfläche als Antigen, gegen das der Körper Antikörper und einen zellulären Schutz bilden soll. Das SARS-CoV2-Nukleokapsid-Protein wäre hingegen zusätzlich in derzeit in Entwicklung stehenden Totimpfstoffen mit abgetöteten SARS-CoV-2-Erregern als Antigen enthalten.