Arnold Schwarzenegger fühlt sich wegen Enkelin alt

Der „Terminator“-Star, der neben Katherine auch die Kinder Joseph (23), Christopher (23), Patrick (27) und Christina (29) hat, erzählte über seine Rolle als Vater: „Als meine Kids aufwuchsen, habe ich mich beteiligt und das hat ganz viel Spaß gemacht, das zu tun. Aber Lyla habe ich nie die Windeln gewechselt, weil ich denke, dass da Katherine die Expertin ist. Sie meint einfach immer dann, wenn man das Baby berührt, oh mein Gott! Oh, Gott! So macht man das.“