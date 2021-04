Haftbefehl wegen vor 21 Jahren ausgeliehener VHS

Die inzwischen in Texas lebende Caron McBride erfuhr von der gegen sie im US-Staat Oklahoma vorliegenden Anzeige, als sie nach ihrer Hochzeit eine Namensänderung in ihrem Führerschein beantragte. Auf der zuständigen Behörde teilte man ihr laut „Fox 25“ mit, dass es in ihrer alten Heimat ein Problem gebe. Sie gaben ihr eine Telefonnummer und baten sie, diese anzurufen.