EU-Parlament hebt Immunität von Neonazi auf

Lagos gehört zu jenen rund 50 Parteimitgliedern, die im Vorjahr wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung und anderer Straftaten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden sind. Der Prozess gilt als einer der wichtigsten in der politischen Geschichte Griechenlands. Zu den Hauptverbrechen der Partei zählen nach Erkenntnissen der Justizbehörden die Ermordung des linksgerichteten Rappers Pavlos Fyssas im Jahr 2013 sowie Anschläge auf ägyptische Fischer und kommunistische Gewerkschafter in den Jahren 2012 und 2013. Lagos wurde unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Verstößen gegen das Waffengesetz für schuldig befunden.