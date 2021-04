Erleichterung für Hausbauer: weniger PV-Bürokratie

Kärnten als Photovoltaik-Vorreiter

„Nicht auf allen Dächern funktioniert eine parallel montierte PV-Anlage, das zeigt die Praxis. Deshalb haben wir nachgebessert. Jeder Häuselbauer kann jetzt die für ihn passende Anlage ohne langes und teures Bauverfahren errichten - in jeder Ausführung und in jedem Format“, bestätigt Landesrat Sebastian Schuschnig, der sich darüber freut, „dass Kärnten damit zum Vorreiter in puncto Photovoltaik in Österreich wird“.