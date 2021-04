Luka auf der Überholspur

Sensationell! Luka Mladenovic gewann in der Grazer Auster die 200 m Brust in 2:14,55 Minuten. Das ist neuer Salzburger Landesrekord und das Ticket für die Europameisterschaft (in Budapest ab 11. Mai) - für den 16-jährigen Luka die erste in der allgemeinen Klasse. Dazu sind auch Jugend-EM- wie WM-Norm klar erbracht.