Wollte Freunde beeindrucken: Mopedfahrer stürzte

Der 24-Jährige fuhr in St. Andrä - vermutlich um seinen Freunden zu imponieren - am Asphalt vor seinem Privathaus nur auf dem Hinterrad. Bei dem „Wheelie“ trug er keinen Helm. Als er mit dem Vorderreifen wieder aufsetzte, kam er ins Schleudern, stürzte und schlug mit dem Kopf gegen eine Gartenbank aus Holz. Der Mann blieb bewusstlos liegen.Der Mopedfahrer wurde mit Kopfverletzungen ins Landeskrankenhaus Tamsweg gebracht. Dort wurde er vorerst in künstlichen Tiefschlaf versetzt.