Carey Mulligan in goldener Traumrobe am Red Carpet

Rot, wohin man schaut

Neben den Farben Weiß und Gold dominierte die Farbe Rot den Aufmarsch der Stars am Red Carpet. In einem dramatischen feuerroten Kleid von Armani winkte Amanda Seyfried am roten Teppich in die Kameras. Angela Bassetts Robe hatte eine überdimensional große Schleife am Rücken.