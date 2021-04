Kapfenberg ist im Finale - 2. Finalist noch offen

Die Kapfenberg Bulls haben am Sonntag im dritten Spiel der Halbfinal-Serie in der Basketball-Superliga (BSL) der Männer den Sack zugemacht. Die Steirer besiegten die Flyers Wels erneut und stellten in der „Best Of Five“-Serie uneinholbar auf 3:0. Die Bulls gewannen gegen die Oberösterreicher sicher mit 82:58 (40:34). Im Endspiel ab 6. Mai geht es nun entweder gegen die Swans Gmunden oder die Oberwart Gunners.