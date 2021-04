Mehr Todesfälle in allen Bezirken Oberösterreichs

Mühlviertel wurde Scheidungsregion

Vergleicht man die Bezirke in Bezug auf Hochzeit und Scheidung, dann gab’s nur in Rohrbach zeitgleich mehr Hochzeiten (plus 1,1 Prozent) und Scheidungen (plus 9,8 Prozent). Mit Freistadt (plus 20%) und Perg (plus 4,9%) wurde im Corona-Jahr das Mühlviertel zur Scheidungsregion. Als einziger Bezirk nördlich der Donau verzeichnet Urfahr-Umgebung ein Sinken der Trennungsrate von 10,9 %. Abseits vom Mühlviertel gab’s nur in Vöcklabruck (plus 1,5%) mehr Scheidungen.