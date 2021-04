Daniel Habesohn bei europäischer Olympia-Quali out

Der Wiener Daniel Habesohn hat am Sonntag in Guimaraes beim Europäischen Qualifikationsbewerb für das olympische Tischtennis-Einzel ein Ticket für die Tokio-Spiele verpasst! Der 34-Jährige unterlag seinem SV-Mühlhausen-Kollegen Ovidiu Ionescu nach Satzführungen von 2:0 und 3:2 mit 3:4 (3,8,-10,-8,9,-1,-7). Der Rumäne benötigt nach dem Viertelfinal-Erfolg in der zweiten Phase des Bewerbs damit nur noch einen Sieg für die Japan-Fahrkarte.