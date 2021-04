Ringer Ragginger bei EM in Warschau Fünfter

Der Österreicher Markus Ragginger hat am Sonntag bei den Ringer-Europameisterschaften in Warschau im griechisch-römischen Stil in der Klasse bis 97 kg Rang fünf belegt! Im Kampf um Bronze unterlag der 21-Jährige dem italienischen Vorjahres-EM-Zweiten und gebürtigen Georgier Nikoloz Kakhelashvili 0:4. Bei 0:3 musste Ragginger eine blutende Wunde unter dem rechten Auge verarzten lassen.