Dynamo Madrid vs. Dynamo Barcelona

Über Fußball zu reden, ist derzeit nicht einfach, was im konkreten Fall aber nichts macht, weil es hier um das turbokapitalistische Hochfinanzprojekt „Super League" geht und nur am Rande um Fußball, der im heutigen Geschäft eher zur Nebensache verkommen ist, wenn auch leider nicht zur schönsten der Welt. Aber eins nach dem anderen: Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen sieht es so aus, als seien vom dreckigen Super League-Dutzend des Bankhauses JPMorgan Chase & Co. nur noch zwei Clubs übriggeblieben, auch wenn Ligavorstand Florentino Pérez das anders sieht und mit Blick auf Insel und Stiefel meint: „Es ist klar im Vertrag, dass Du nicht gehen kannst."