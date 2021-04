Kopfsache! Ex-Skistar päppelt Sturm auf

Gegen den WAC setzte es zuletzt die fünfte Pleite im sechsten Duell - heute baut sich in Liebenau schon der nächste Angstgegner vor Sturm auf. Seit fast auf den Tag genau zwei Jahren ist man gegen den LASK sieglos. Am 24. April 2019 feierten die Schwarzen unter Roman Mählich einen 2:1-Erfolg in Pasching. Die miese Ausbeute seitdem: nur ein Punkt aus sieben Partien!