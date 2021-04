Bürgerinitiative gegen Breitspurbahn ist wachsam

Neusiedler Bezirks-Grüne winken ab

Der Grüne Bezirksgeschäftsführer aus Neusiedl am See Gerhard Mölk sieht das anders. Er ist der Meinung das Projekt läge auf Eis und würde nicht weitergeführt. Er meint eine Erleichterung in der Region zu spüren, die die Bürgerinitiative wohl nicht erreicht hat. „Das von ehemaligen SPÖ- und FPÖ-Verkehrsministern forcierte Vorhaben eines riesigen Breitspurbahn-Verladebahnhofs liegt derzeit auf Eis, “da sich eine Umsetzung und Finanzierung des Gesamtprojektes bei den ausländischen Partnern in keiner Weise abzeichnet„, heißt es wörtlich in der Anfragebeantwortung. Fazit: “Österreich werde keine weiteren Schritte setzen„“, so Mölk.