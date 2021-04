Imster Modellregion kann drei Jahre weiterlaufen

„Energiebündel“ nennt sich die KEM Imst, die seit 2012 Pionierarbeit leistet und offensichtlich andere Regionen ansteckte. 2020 noch zählte man in Tirol nur vier Modellregionen, ab heuer sind es bereits zehn! Ein Energiebündel ist auch KEM-Managerin Gisela Egger. Nicht zufällig lud sie am Donnerstag in den Roppener Kultursaal, um die Frohbotschaft zu verkünden: „Wir haben die Zusage des Klima- und Energiefonds für die zweite Weiterführungsphase in den nächsten drei Jahren.“ Roppen ist die Lead-Gemeinde der 25 Mitgliedskommunen.