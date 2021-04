„Babyelefant ist doch was für Dreijährige“

Zur Person

Gerald Loacker wurde am 28. November 1973 in Dornbirn geboren. 1992 maturierte Loacker am Bundesgymnasium Dornbirn, anschließend studierte er bis 1997 an der Universität Wien Rechtswissenschaften. Seine erste politische Funktion übernahm Loacker im Jahr 2001. Damals noch auf der Liste der ÖVP wurde er zum Mitglied der Dornbirner Stadtvertretung gewählt. Bis Jänner 2013 war er Ersatzmitglied der Stadtvertretung, ehe er aus der Partei austrat, um Landessprecher der neugegründeten Partei NEOS zu werden. Bei der Nationalratswahl 2013 holten die NEOS in Vorarlberg 13,1 Prozent. Loacker zog erstmals in den Nationalrat ein.