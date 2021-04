Valentin Inzko: „Alles war abgekartet!“

Mit Verlaub, als Diplomat unterschreibt man doch nicht halbherzig. Warum doch?

Weil ich an ein offenes, mehrstimmiges Kärnten glaube, wo in der Verfassung einmal auch Slowenisch als zweite Landessprache verankert sein wird. Ich glaube an unsere Talente, an Menschen wie Martin Kušej oder Jože Marketz, an Menschen von Oman bis Oswald. Und an Wahrheit, Gerechtigkeit und Versöhnung als Basis.