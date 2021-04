Hetze gegen Familie: Flick verteidigt Salihamidzic

„Ich kann mir das nicht erklären, ich weiß auch nicht wieviel Prozent diese Menschen ausmachen. Es sind Grenzen überschritten, das ist ein No-Go! Bei allen Dingen, die Brazzo und ich hatten, es ist nie ins Persönliche gegangen! Wir haben einen anderen Ansatz, denken über Dinge anders. Aber es hat nichts damit zu tun, dass wir uns persönlich nicht schätzen. Wir haben sieben Titel in zwei Jahren zu feiern, das haben wenige sagen in der Historie von Bayern. Da hat Brazzo einen enormen Anteil daran, dass wir so erfolgreich sind“, wird Flick von der „Bild“-Zeitung zitiert.