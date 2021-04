(T)Aschenbecher im Kampf gegen Tschickstummel

Lienz: „Schluss mit Zigarettenresten in der Umwelt“ - so lautet das Motto einer erfolgreichen Aktion vom Abfallwirtschaftsverband Osttirol. Im Bezirk Lienz konnte man sich kostenlos sogenannte „(T)Aschenbecher“, also portable Aschenbecher, in Trafiken und Gemeindezentren holen. Insgesamt 5000 Stück wurden verteilt!