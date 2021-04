Lehrer wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verhaftet

Die Polizei in Spanien hat einen britischen Lehrer in der Hauptstadt Madrid festgenommen, dem sexueller Missbrauch von 36 Kindern im Alter zwischen vier und acht Jahren vorgeworfen wird. Der Mann soll auch Aufnahmen des Missbrauchs ins Netz gestellt haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Er habe seine Stellung als Lehrer und Babysitter missbraucht, um sich das Vertrauen der Schüler und der Eltern zu erschleichen.