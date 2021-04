Schreibverbot für Jeannée | Aufgsperrt wird!

Aufgsperrt wird! Gibt es eigentlich noch so etwas wie Spannung vor den beinahe täglichen Corona-Gipfeln und damit vor dem, der heute zu erwarten ist? Wir sagen: Ja! Denn während unsere deutschen Lieblingsnachbarn die „Bundes-Quarantäne“ mit strengen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen verkünden, läutet Österreich nach bald sechs Monaten (seit 3. November steht ja Gastro, Tourismus, Kultur & Co., außer seit März in der Modellregion Vorarlberg, still) das Lockdown-Finale ein. Heute verkündet die türkis-grüne Koalition beim Öffnungsgipfel mit den Bundesländern das Beste aus beiden Corona-Welten: Aufgsperrt wird ab 17. oder 19. Mai. Jedenfalls nach Christi Himmelfahrt, aber noch rechtzeitig vor dem verlängerten Pfingstwochenende. Den Plan (sofern er hält) können Sie heute bei uns lesen, hier ein Auszug: Zu viert geht es zum Wirt, im Gastgarten und drinnen soll wie auch im Ländle vorerst das Motto sein. Neben Masken (außer am Platz) gilt Registrierungspflicht und Reintesten. Zudem dürfte ein 2-Meter-Abstand zwischen den Tischen kommen. Dafür können Lokale, Restaurants, Cafés und Co. offenbar bis 22 (oder 21) Uhr offen lassen. Die spätere Sperrstunde soll das Abendgeschäft sichern. Für Discos, Bars und Nachtclubs heißt es allerdings weiter: Bitte warten. Sind Sie nun auch schon so gespannt, ob das hält?