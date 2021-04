Kampf um zweiten Nahversorger in Heiligenblut

Während man in Heiligenblut um die Nahversorger kämpft, freut man sich in Winklern über einen nagelneuen Spar: „Mitte Juni werden wir den Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von etwa 600 Quadratmetern am neuen Standort eröffnen. Betrieben wird dieser weiterhin von Kaufmann Dirk Holzmann“, gibt Spar-Pressesprecherin Nicole Berkmann bekannt.