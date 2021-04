„Frühstück to go“ zur Überbrückung fürs Hotel

Frühstück to go

Jüngstes „Kind“ des Unternehmerehepaares ist die Südburgenland Box, ein Frühstück to go, das am Samstag erstmals über den Ladentisch gehen wird. „Die Nachfrage ist groß, und wir hoffen, damit unseren Stammkunden die Wartezeit auf die Wiedereröffnung zu verkürzen“, so Lackner. Gefüllt ist das Kisterl mit allem, was Feinschmecker lieben. Vom knusprigen Speck über Obstsalat bis hin zum deftigen Bauernbrot und den frischen Waffeln. Ganz wichtig für den Chef: „Das gesamte Verpackungsmaterial ist biologisch abbaubar.“