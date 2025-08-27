So will die Flugrettung noch besser werden

Kein noch so dramatischer Notfall, keine noch so schwierige Bergung kann die Teams der Flugrettung aus der Ruhe bringen – die „Krone“ konnte sich am Wiener Stützpunkt in Erdberg davon überzeugen. Bei schlechter Sicht muss der „Christophorus 9“ aber am Boden bleiben. Modernste Technik könnte das nun ändern.
Vertreter der Politik gehen dieser Tage ein und aus in der Zentrale der Wiener Flugrettung am Dach des ÖAMTC-Hauptquartiers in Erdberg. Mit den Einladungen, zuletzt an Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), wollen die Retter die Volksvertreter vor Ort davon überzeugen, dass sie wissen, was sie tun. Das gilt auch für die neuesten Pläne, Flugrettung auch dort möglich zu machen, wo sie bisher nicht möglich war. Dafür braucht es aber neue Gesetze – und frisches Geld.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.