So will die Flugrettung noch besser werden

Vertreter der Politik gehen dieser Tage ein und aus in der Zentrale der Wiener Flugrettung am Dach des ÖAMTC-Hauptquartiers in Erdberg. Mit den Einladungen, zuletzt an Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), wollen die Retter die Volksvertreter vor Ort davon überzeugen, dass sie wissen, was sie tun. Das gilt auch für die neuesten Pläne, Flugrettung auch dort möglich zu machen, wo sie bisher nicht möglich war. Dafür braucht es aber neue Gesetze – und frisches Geld.