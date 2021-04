„Isolation beeinträchtigt Gehirnentwicklung“

Stress, Einsamkeit und Isolation - diese Themen sind in der Coronakrise ganz akut geworden und sind nicht nur eine Belastung für die Psyche. Sie machen auch etwas mit unserem Gehirn. Dr. Livia Tomova hat in Wien promoviert und erforscht jetzt an der Universität Cambridge, wie Einsamkeit und soziale Isolation im Gehirn sichtbar werden. Sie hat ihre Erkenntnisse im krone.tv-Studio mit Damita Pressl besprochen.