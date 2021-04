Lohnt sich Leistung in Vorarlberg überhaupt noch?

Wir verdienen zwar immer mehr, im Vergleich dazu sind aber die Preise für Grundstücke und Immobilien regelrecht explodiert. Mittlerweile kostet in Vorarlberg der Quadratmeter Eigentum im Schnitt 4436 Euro, nirgendwo in Österreich ist es mehr. Auch wenn das durchschnittliche Nettoeinkommen mit 2470 Euro pro Person (2019) österreichweit am höchsten ist, so bleibt unterm Strich der nüchterne Befund: Ohne Erbschaft ist der Erwerb von Eigentum für viele illusorisch geworden - und das betrifft auch viele „Besserverdiener“. In Vorarlberg beträgt die Eigentumsquote zwar immer noch über 70 Prozent, die Tendenz ist allerdings sinkend. Kommen neue Wohnungen auf den Markt, werden diese zum Großteil von Anlegern aufgekauft - mit dem negativen Nebeneffekt, dass die privaten Bauträger vorwiegend „anlegeroptimiert“ statt „bedürfnisorientiert“ bauen, zudem verkommen Immobilien zu Spekulationsobjekten. Die so vorarlbergtypische Erzählung vom „schaffa, schaffa, Hüsle baua“, hinter der auch die Überzeugung steht, über Leistung zu Eigentum zu kommen, bleibt immer öfter ohne Happy End. Dabei ist der Wunsch nach einem Eigenheim ungebrochen groß.