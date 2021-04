US-Rock-Komponist Jim Steinman gestorben

Steinman war durch die Zusammenarbeit mit Meat Loaf berühmt geworden, ehe er mit Größen wie Barbra Streisand, Barry Manilow, Bonnie Tyler, Céline Dion, The Everly Brothers, Take That oder den Sisters Of Mercy arbeitete. Seine bekanntesten Hits waren Meat Loafs „Bat Out Of Hell“, „I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)“ und Bonnie Tylers „Total Eclipse Of The Heart“.