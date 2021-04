Meister KAC gewinnt Titel in ICE Hockey League!

Der KAC hat den ersten „Matchpuck“ im Finale verwertet und sich nach dem österreichischen Meistertitel auch die Karl Nedwed Trophy für den Triumph in der ICE Hockey League geholt! Die Klagenfurter gewannen am Dienstag Spiel fünf der „Best Of Seven“-Serie in Bozen mit 5:3 und verteidigten den Titel aus dem Jahr 2019 mit Erfolg. Drei Powerplay-Tore ebneten der Mannschaft von Petri Matikainen den Weg zum Sieg.