Sieben Hauben im Grazer Traditionslokal Laufke

„Wir wollen mit dieser Aktion zeigen, wie die Gastronomie in Zeiten wie diesen zusammenhält“, sagt Schmuck, der sein Restaurant Broadmoar in Oisnitz in der Weststeiermark nur wenige Monate vor dem erstem Lockdown eröffnet hat. Zum Preis von 59 Euro pro Person gibt es an den nächsten drei Wochenenden ein Drei-Gänge-Menü - wegen Corona natürlich nur „to go“. Jeder Koch übernimmt einen Gang. Reservierung unter www.laufke.net. Bon appétit!