Großinvestition bei Spital in Güssing

Rund 330 Menschen arbeiten im Spital in Güssing, das Haus zählt damit zu den größten Arbeitgebern der Region. Jetzt soll der Standort noch attraktiver werden. Im Zuge des „Masterplans Spitäler“ bekommt Güssing ein neues Departement für Akutgeriatrie und Remobilisation. Die bestehende Rheumatologie wird zu einem Behandlungszentrum für den Bewegungsapparat erweitert. Außerdem erfolgte nun der Spatenstich für Öko-Niedrigenergiebauten für das Personal. In Summe werden so fast zwölf Millionen Euro in und um das Krankenhaus investiert.