Beachvolley: Ermacora/Pristauz in Cancun um Rang 3

In ihrem 45. gemeinsamen World-Tour-Turnier ist es die dritte Final-Four-Teilnahme von Ermacora/Pristauz. Im Juni 2018 waren sie beim 1*-Turnier in Baden Vierte geworden, im November 2019 beim 3*-Event in Qinzhou Zweite. Im Spiel um Rang drei geht es am Dienstag (19.00 Uhr MESZ) gegen Ondrej Perusic/David Schweiner, die Tschechen wurden in der Gruppenphase von Ermacora/Pristauz besiegt. Das ÖVV-Duo hat im Turnierverlauf vier Siege gegen Teams aus den Weltranglisten-Top-15 gelandet.