Von Erdbeben aus Schlaf gerissen: „Es grummelte“

„Hast du das auch gespürt?“, diese Frage wurde in der Nacht auf Dienstag wohl in vielen Schlafzimmern in Niederösterreich und Wien gestellt. So war es im Raum Neunkirchen zu mehreren Erdbeben gekommen, gespürt wurden die Erschütterungen bis nach Wien, Hollabrunn, ins Burgenland und Salzburg.