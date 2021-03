NÖ-Beben war stärkstes in den letzten 20 Jahren

Beim Erdbeben am frühen Dienstagabend im Raum Neunkirchen in Niederösterreich handelt es sich um das stärkste, das in den vergangenen 20 Jahren im Wiener Becken registriert wurde. Auch mehrere Nachbeben wurden noch am Dienstag gemeldet, mit weiteren muss laut Seismologen auch in den kommenden beiden Wochen gerechnet werden.