Leipzig sorgt für extra Zündstoff

Marsch nimmt Kurs aufs zweite Double, zudem hat der US-Ami Salzburg als erster Trainer via Quali in die Elite-Liga geführt. Dass am 46-Jährigen Interesse besteht, versteht sich fast von selbst. Doch ob der lebensbejahende Typ bei Frankfurt, Leverkusen und Co. tatsächlich zu den Top-Kandidaten zählt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Fix ist nur: Es wird nicht mehr lange dauern und Marsch wird auch mit RB Leipzig in Verbindung gebracht werden. Weil der Noch-Leipziger Julian Nagelsmann in der Pole Position fürs Hansi Flick-Erbe bei den Bayern steht.