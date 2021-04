Ein Pinzgauer Berg, der alle überstrahlt

Auch die erste alpine U-Bahn der Welt ist 1974 auf dem Kitz eingeweiht worden: die Gletscherbahn 2 mit 3900 Metern Länge – davon 3300 Meter durch einen Tunnel im Berg. Nach einer Modernisierung 1994 passierte am 11. November 2000 das Unfassbare – die größte zivile Katastrophe Österreichs: ein Brand der Gletscherbahn, der 155 Menschen das Leben kostete. Seither ist der Tunnel verschlossen – eine Gedenkstätte erinnert an die Toten. Erst ein halbes Jahr davor, im März 2000, hatte eine Lawine zwölf Skilehrer in den Tod gerissen. Bis heute prägen diese Unglücke den Berg – bis heute zieht das Kitzsteinhorn die Massen an.