Corona: 148 Neuinfektionen & 12 Intensiv-Patienten

148 Kärntnerinnen und Kärntner haben sich seit gestern, Samstag, um 9 Uhr, neu mit dem Coronavirus angesteckt. In diesem Zeitraum sind außerdem zwei Personen mit oder an Covid-19 verstorben. Hospitalisiert sind derzeit 81 Personen in Kärnten - 69 von ihnen stationär und 12 intensiv.