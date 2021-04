„Die Vorfreude auf Peking 2022 ist bereits groß“

Wenn am 4. Februar 2022 die Olympischen Winterspiele in Peking eröffnet werden, könnten so viele Vorarlberger wie schon lange nicht mehr dabei sein. „Ich kann mir vorstellen, dass das Ländle mit einer zweistelligen Zahl an Athleten und Athletinnen in China vertreten sein wird“, sagt Olympiazentrum Vorarlberg-Geschäftsführer Sebastian Manhart. „Eiskunstläuferin Olga Mikutina hat ihr Ticket fix. Man kann auch davon ausgehen, dass Rodler Thomas Steu mit von der Partie ist und Bobsportler Kristian Huber gute Chance hat.“