Neue Pächter für Hackel-Hütte im Tennengebirge

Gemeinsam mit seiner Frau Ileana will der gelernte Koch die Hütte wieder zum Leben erwecken. Die vergangenen 14 Jahre lebte der Pongauer in Wien. Dann zog es ihn wieder in seine Heimat – wo er sich gleich ins nächste Abenteuer stürzt. Erste Hüttenluft schnupperte Brandauer bereits im vergangenen Sommer. „Die Wirtsleute haben Unterstützung gesucht, da habe ich einige Tage ausgeholfen. So haben wir uns kennengelernt“, berichtet der Werfenwenger. Sabrina Müller und Andreas Wimmer übernahmen im Februar des vergangenes Jahres die Hütte am Fuße des Tennengebirges. Doch nur zwei Wochen später musste das Paar wieder zusperren. „Von dem einen Jahr mussten wir sechs Monate geschlossen lassen. Unter diesen Bedingungen können wir die Hacki-Hittn nicht mehr weiterführen“, betonen die beiden.