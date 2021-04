Bisher 279.000 Impfungen in Tirol durchgeführt

Auftakt in Lienz

Den Auftakt macht das Impfzentrum in der Dolomitenhalle in Lienz, wo von Freitag, 23. April, bis Sonntag, 25. April, erstmals geimpft wird. Anmeldungen sind ab sofort über www.tirolimpft.at möglich. Insbesondere Personen über 65 Jahre sowie Personen mit einem besonders hohen Risiko, die im Rahmen der Phase 2 des Tiroler Impfplans derzeit für eine Impfung vorgesehen sind, werden aufgerufen, sich für eine Impfung in der Dolomitenhalle Lienz anzumelden.