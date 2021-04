Gratistests künftig auch für ELGA-Abgemeldete

Mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und Grünen hat der Gesundheitsausschuss des Nationalrats am Donnerstag die Möglichkeit für kostenlose Corona-Tests in ärztlichen Hausapotheken für Versicherte außerhalb des ASVG gebilligt. Bisher war dies gesetzlich nur für ASVG-Versicherte möglich. Die Regierungsparteien hatten einen dementsprechenden Abänderungsantrag im Rahmen von Anpassungen in mehreren Sozialversicherungsgesetzen eingebracht.