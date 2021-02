Am Montag kostenlose Selbsttests in den Apotheken

Fünf kostenlose Selbsttests für jeden

Jeder, der über eine E-Card verfügt und älter als 15 Jahre ist, kann in einer Apotheke fünf Selbsttests kostenlos erwerben, so der Plan. Die „Nasenbohrertests“ sind leicht anwendbar und sollten verwendet werden, wenn jemand andere Personen trifft. Veitschegger ersuchte, „nicht gleich am ersten Tag in die Apotheken zu stürmen“. Mitte März würden schon wesentlich mehr Tests zur Verfügung stehen als zu Beginn der Aktion.