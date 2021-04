Toni Innauer will die Gletscherflüsse schützen

In einem offenen Brief an den Tiroler Landeshauptmann Günther Platter hat die elfköpfige Gruppe Kraftwerksprojekte an Zubringerflüssen angeprangert: „Durch eine vorausschauende Hochwasserpolitik ist die Isel nur schonend verbaut worden, wodurch dem Fluss und seinen Auen genug Platz bleibt. Das hat zu mehrfachen Auszeichnungen geführt; darunter die Nominierung der Isel, der Schwarzach und des Kalserbachs als Flussheiligtümer.“