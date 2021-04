Raab: „Corona hat die Integration erschwert“

Ministerin Susanne Raab hat am Donnerstag gemeinsam mit dem Meinungsforscher Peter Hayek das „Integrationsbarometer 2021“ präsentiert. Grundtenor der Studie: Corona hat die Integration von Zuwanderern in Österreich erschwert, jeder Zweite macht sich deshalb Sorgen über die Eingliederung von Migranten in unsere Gesellschaft. Die Regierung will deshalb alles tun, um „im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten“ - Stichwort Online-Veranstaltungen bzw. strenge Schutzmaßnahmen gegen Corona-Infektionen - integrationsfördernde Maßnahmen weiterhin anzubieten.