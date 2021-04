Model Marie Nasemann erwartet ihr zweites Kind

„Schnell noch mal gezeugt“

In ihrem Podcast plauderten die beiden aus, dass Nasemann schon im vierten Monat, also der 14. Schwangerschaftswoche, ist. „Die Rolle als Vater taugt mir sehr, sodass ich gesagt habe: Ich möchte noch mehr. Wir haben sehr schnell noch mal gezeugt“, erklärte Tigges. Ihr erster Sohn feiert am 17. April seinen ersten Geburtstag.