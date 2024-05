Heidis Models performen in hautengen Latex-Outfits

Models performen in heißen Latex-Looks

Es war aber auch kein schlechter Job, den Heidi ihren Gastjurorinnen zugedacht hatte: Collins und Thompson durften gemeinsam mit Klum die Lip-Sync- und Tanz-Performance der verbliebenen 14 Kandidaten bewerten. Dabei trugen die Models heiße hautenge Latex-Outfits in rot und schwarz, die teilweise sexy Cut-Outs aufwiesen. In diesen atemberaubenden Looks legten sie eine Spitzen-Performance hin!