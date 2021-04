Vorarlberg als „Gallisches Dorf“ halten!

Kampf um gallisches Dorf ganz im Westen

Kämpferisch gab sich Metzler auch in Sachen Modellregion: „Wir müssen das gallische Dorf halten und weiterentwickeln.“

Das sah Wirtschaftslandesrat Marco Tittler ähnlich, er forciert ebenso das Testen in den Unternehmen. In 77 Vorarlberger Betrieben gibt es bereits eigene Teststraßen. 32.000 Mitarbeiter können auf diesem Weg erreicht beziehungsweise getestet werden. Um nun auch Klein- und Mittelunternehmen mit bis zu 50 Angestellten einzubinden, werden diesen künftig Gratis-Schnelltests zur Verfügung gestellt. „Wir wollen das Angebot möglichst niederschwellig halten und gleichzeitig die Sicherheit in den Betrieben gewähren“, erläuterte Tittler. Über die Wirtschaftskammer wurden die Unternehmer bereits am Dienstag informiert. Ab Freitag können die Tests dann auf der jeweiligen Gemeinde abgeholt werden.